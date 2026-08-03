Les documentaires du mercredi Moulin d’Eymet Eymet
mercredi 19 août 2026 · Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Les documentaires du mercredi
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
En août, partez en voyage avec nous Inde, Cameroun, États-Unis, Sénégal… partez à la rencontre de personnes qui s’engagent dans leur pays pour la culture, l’environnement, pour les autres tout simplement.
16h projection
17h pause fraîcheur et discussion en présence de la réalisatrice
18h projection
Sur réservation. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les documentaires du mercredi Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Cinéma en plein air Eymet 3 août 2026
- Théâtre du Roi de Cœur | Tartuffe de Molière Jardin de Cadix Eymet 5 août 2026
- ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet 5 août 2026
- Visite de la bastide aux flambeaux Eymet 5 août 2026
- Apéro Cadix Jardin de Cadix Eymet 6 août 2026