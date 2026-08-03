Informations pratiques

Morlaix

LES DONS DU BOIS

Lieu-dit Le Nechoat Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :

2026-08-03

Le 3 août 2026, de 18h à minuit, le festival Les Sons du Bois revient sur la pelouse du Château du Nec’Hoat à Morlaix. Au programme EMEZI (pop bretonne), YEKO (entre Bretagne et Afrique de l’Ouest), Dr Green aux platines et des food trucks. Un festival à taille humaine, dans un esprit guinguette, où toutes les générations se retrouvent pour partager musique et danse lors d’une belle soirée d’été. .

Lieu-dit Le Nechoat Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 22 77 26 09

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English :

L’événement LES DONS DU BOIS Morlaix a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BAIE DE MORLAIX