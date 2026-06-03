Les duos des Debussy(s) Hôtel de Ville Viviers Dimanche 12 juillet, 11h00

Nichée au cœur de l’Hôtel de ville de Viviers, la salle à l’italienne dévoile un écrin rare, intime et chaleureux, pour 3 concerts particuliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-12T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-12T19:00:00.000+02:00

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Hôtel de Ville 2 Avenue Pierre Mendès France, 07220 Viviers Viviers



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