Les duos des Debussy(s) Hôtel de Ville Viviers
Les duos des Debussy(s) Hôtel de Ville Viviers dimanche 12 juillet 2026.
Les duos des Debussy(s) Hôtel de Ville Viviers Dimanche 12 juillet, 11h00
Nichée au cœur de l’Hôtel de ville de Viviers, la salle à l’italienne dévoile un écrin rare, intime et chaleureux, pour 3 concerts particuliers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-12T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-12T19:00:00.000+02:00
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Hôtel de Ville 2 Avenue Pierre Mendès France, 07220 Viviers Viviers
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