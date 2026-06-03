¡ Viva la música ! Hôtel de Ville Viviers Mardi 7 juillet, 21h00

Ouvrir un festival, c’est donner une impulsion. À Viviers, cette ouverture affirme d’emblée une direction : cap vers l’Amérique latine et surtout vers celles et ceux qui la font vivre aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-07T23:00:00.000+02:00

1



Hôtel de Ville 2 Avenue Pierre Mendès France, 07220 Viviers Viviers



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

