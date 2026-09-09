Les Eaux Bonnes à travers le regard croisé d’une photographe et d’un auteur, Commune d’Eaux-Bonnes, Aas

Informations pratiques

Les Eaux Bonnes à travers le regard croisé d’une photographe et d’un auteur 19 et 20 septembre Commune d’Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours patrimonial et artistique aux Eaux-Bonnes

Au fil d’un parcours dans la ville, les photographies d’Emma Barthère et les textes de Patrick Marty, réalisés lors de leur résidence, dialoguent avec le patrimoine, les paysages et l’histoire des Eaux-Bonnes.

Cette promenade invite à porter un regard sensible sur un territoire vivant, entre création contemporaine et mémoire des lieux.

Ce week-end fait également écho au travail mené au cours des trois dernières années dans le cadre du dispositif POPSU consacré aux Eaux-Bonnes.

Une proposition du service Animations des Eaux-Bonnes, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises.

Point de départ : Casino des Eaux-Bonnes.

Renseignements au 06 43 08 82 71 –https://www.valleedossau.com/

Commune d’Eaux-Bonnes Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes Aas 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 05 33 08 http://www.gourette.com [{« link »: « https://www.valleedossau.com/ »}] Réputée pour ses eaux thermales dès le XVIIIe siècle, c’est notamment grâce au médecin béarnais Darralde (médecin de Napoléon III) que la cité assure sa renommée. Avec ses hôtels luxueux et son casino, la ville thermale devient un haut lieu de villégiature mondaine et attire des célébrités telles qu’Eugène Delacroix et Sarah Bernhardt.

Parcours patrimonial et artistique aux Eaux-Bonnes

©Pah Pyrénées béarnaises