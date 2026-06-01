Monneville

Les Echappées de Marquemont

Marquemont Monneville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Festival de musique. Concerts classiques, Chanson française et musique du monde, ciné-concert, cirque, théâtre. Expositions. Pour petits et grands. Ateliers artistiques (danse, chant, méditation, langue des signes). Buvette et petite restauration sur place. Dans une église, désacralisée, Monument Historique, du XIeme siècle.

Festival de musique. Concerts classiques, Chanson française et musique du monde, ciné-concert, cirque, théâtre. Expositions. Pour petits et grands. Ateliers artistiques (danse, chant, méditation, langue des signes). Buvette et petite restauration sur place. Dans une église, désacralisée, Monument Historique, du XIeme siècle. .

Marquemont Monneville 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 22 34 17 55 lesamisdemarquemont@gmail.com

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English :

Music festival. Classical concerts, French and world music, film-concert, circus, theater. Exhibitions. For young and old. Artistic workshops (dance, singing, meditation, sign language). Refreshments and snacks on site. In a desacralized 11th-century church (Monument Historique).

L’événement Les Echappées de Marquemont Monneville a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre