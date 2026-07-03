LES ÉCHECS AU CLAIR DES CHÊNES Puéchabon
vendredi 3 juillet 2026 · Puéchabon
Informations pratiques
Puéchabon
LES ÉCHECS AU CLAIR DES CHÊNES
Puéchabon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Il ne s’agit pas d’un tournoi, mais d’un moment de rencontre entre passionnés, débutants comme joueurs confirmés, dans un cadre vraiment atypique.
L’idée est simple
jouer aux échecs à la fraîche, à la tombée de la nuit ;
sur notre terrasse en bois au cœur de la forêt ;
dans une ambiance guinguette avec buvette ouverte ;
sans circulation, sans bruit… et même sans réseau téléphonique !
Il ne s’agit pas d’un tournoi, mais d’un moment de rencontre entre passionnés, débutants comme joueurs confirmés, dans un cadre vraiment atypique. .
Puéchabon 34150 Hérault Occitanie
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English : LES ÉCHECS AU CLAIR DES CHÊNES
This isn’t a tournament, but rather an opportunity for enthusiasts—both beginners and experienced players—to get together in a truly unique setting.
L’événement LES ÉCHECS AU CLAIR DES CHÊNES Puéchabon a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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