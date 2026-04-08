Les écoles de Saint Mathurin sur Loire, 34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · 34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion · Loire-Authion
Informations pratiques
Les écoles de Saint Mathurin sur Loire 19 et 20 septembre 34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Expositions sur les écoles en Anjou sous la 3e République, avec un volet spécifique sur les écoles publiques et privées de Saint Mathurin sur Loire
34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion 34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire 49250 Loire Authion Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire Maison particulière Exposition sous préau extérieur ancienne école de St Mathurin pas accessible aux personnes handicapées moteur nombreuses marches
Expositions sur les écoles en Anjou sous la 3e République, avec un volet spécifique sur les écoles publiques et privées de Saint Mathurin sur Loire
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