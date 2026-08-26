Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Bellevue Chantenay Sainte-Anne Quartier Bellevue Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 5 septembre, entre 10h et 13hÀ l’occasion du forum associatifEsplanade de la Mairie de Chantenay, place de la Liberté???? Jeudi 10 septembre, de 18h30 à 20hSquare des Courtils???? Mercredi 30 septembre, de 18h30 à 20hRue de Préfailles

Quartier Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/bellevue-chantenay-sainte-anne



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