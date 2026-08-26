UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Bellevue Chantenay Sainte-Anne Quartier Bellevue Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · Quartier Bellevue · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Bellevue Chantenay Sainte-Anne Quartier Bellevue Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Quartier Bellevue
Adresse
.
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:30 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 5 septembre, entre 10h et 13hÀ l’occasion du forum associatifEsplanade de la Mairie de Chantenay, place de la Liberté???? Jeudi 10 septembre, de 18h30 à 20hSquare des Courtils???? Mercredi 30 septembre, de 18h30 à 20hRue de Préfailles

Quartier Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/bellevue-chantenay-sainte-anne


Afficher la carte du lieu Quartier Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)