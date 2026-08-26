Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Centre-ville centre-ville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-14 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 4 septembre, entre 16h et 20h lors du forum associatifMaison de quartier Madeleine Champ de Mars 22, rue Émile Péhant???? Jeudi 10 septembre, entre 18h et 19h30Place Dulcie September???? Lundi 14 septembre, entre 18h et 19h30Placette à l’angle des rues Guépin et Pierre Chéreau

centre-ville Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/centre-ville



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