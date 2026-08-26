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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Centre-ville centre-ville Nantes

lundi 14 septembre 2026 · centre-ville · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Centre-ville centre-ville Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
centre-ville
Adresse
44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-14 18:00 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 4 septembre, entre 16h et 20h lors du forum associatifMaison de quartier Madeleine Champ de Mars 22, rue Émile Péhant???? Jeudi 10 septembre, entre 18h et 19h30Place Dulcie September???? Lundi 14 septembre, entre 18h et 19h30Placette à l’angle des rues Guépin et Pierre Chéreau

centre-ville Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/centre-ville


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