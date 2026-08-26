AGENDA · Nantes99vues
Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Centre-ville centre-ville Nantes
lundi 14 septembre 2026 · centre-ville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-14 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 4 septembre, entre 16h et 20h lors du forum associatifMaison de quartier Madeleine Champ de Mars 22, rue Émile Péhant???? Jeudi 10 septembre, entre 18h et 19h30Place Dulcie September???? Lundi 14 septembre, entre 18h et 19h30Placette à l’angle des rues Guépin et Pierre Chéreau
centre-ville Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/centre-ville
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