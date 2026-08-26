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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola Quartier Dervallières Nantes
mardi 13 octobre 2026 · Quartier Dervallières · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Mardi 29 septembre, de 18h à 20hÀ l’angle des rues Charles Perron et Georges de la Tour???? Lundi 5 octobre, de 18h à 20hPlace Catinat???? Mardi 6 octobre, de 18h à 20hSquare Robert Desnos???? Mardi 13 octobre, de 18h à 20hJardin Ba’bonheur , à côté du 17 rue Babonneau
Quartier Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/dervallieres-zola
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