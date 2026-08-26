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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola Quartier Dervallières Nantes

mardi 13 octobre 2026 · Quartier Dervallières · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola Quartier Dervallières Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Quartier Dervallières
Adresse
.
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Mardi 29 septembre, de 18h à 20hÀ l’angle des rues Charles Perron et Georges de la Tour???? Lundi 5 octobre, de 18h à 20hPlace Catinat???? Mardi 6 octobre, de 18h à 20hSquare Robert Desnos???? Mardi 13 octobre, de 18h à 20hJardin Ba’bonheur , à côté du 17 rue Babonneau

Quartier Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/dervallieres-zola


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