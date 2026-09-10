Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix, Quartier Hauts Pavés – St Félix, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Quartier Hauts Pavés - St Félix · Nantes
Informations pratiques
Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix 12 septembre – 15 octobre Quartier Hauts Pavés – St Félix Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00
Les rendez-vous de proximité :
Samedi 12 septembre, entre 10h et 13h
À l’occasion du forum associatif Pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas
Mardi 22 septembre, entre 16h et 18h
devant l’école Gaston Serpette, 46 rue du Douet Garnier
Jeudi 15 octobre, entre 16h et 18h
À l’angle des rues Harouys et Deshoulières
Quartier Hauts Pavés – St Félix ., Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/hauts-paves-saint-felix »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/69943911_forum-des-associations-du-quartier-hauts-paves-saint-felix »}]
Votre adjoint de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole
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