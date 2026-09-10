Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix, Quartier Hauts Pavés – St Félix, Nantes

Informations pratiques

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix 12 septembre – 15 octobre Quartier Hauts Pavés – St Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Les rendez-vous de proximité :

Samedi 12 septembre, entre 10h et 13h

À l’occasion du forum associatif Pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas

Mardi 22 septembre, entre 16h et 18h

devant l’école Gaston Serpette, 46 rue du Douet Garnier

Jeudi 15 octobre, entre 16h et 18h

À l’angle des rues Harouys et Deshoulières

Quartier Hauts Pavés – St Félix ., Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/hauts-paves-saint-felix »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/69943911_forum-des-associations-du-quartier-hauts-paves-saint-felix »}]

Votre adjoint de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole