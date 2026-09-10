Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord, Quartier Nantes Nord, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Quartier Nantes Nord · Nantes
Informations pratiques
Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord 12 septembre – 15 octobre Quartier Nantes Nord Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:30:00+02:00
Les rendez-vous de proximité :
Samedi 12 septembre, de 10h30 à 12h30
À l’occasion du forum associatif. Maison de quartier la Mano, 3 rue Eugène Thomas
Mardi 13 octobre, de 18h à 19h30
À l’angle des avenues Castellano et Armor
Jeudi 15 octobre, de 16h à 17h30
20 rue de la Coulée
Quartier Nantes Nord ., Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-nord »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/91939048_forum-des-associations-20-ans-de-la-maison-de-quartier-la-mano »}]
Votre adjointe de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole
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