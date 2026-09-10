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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord, Quartier Nantes Nord, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Quartier Nantes Nord · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord, Quartier Nantes Nord, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Quartier Nantes Nord
Adresse
., Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord 12 septembre – 15 octobre Quartier Nantes Nord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:30:00+02:00

Les rendez-vous de proximité :
Samedi 12 septembre, de 10h30 à 12h30
À l’occasion du forum associatif. Maison de quartier la Mano, 3 rue Eugène Thomas
Mardi 13 octobre, de 18h à 19h30
À l’angle des avenues Castellano et Armor
Jeudi 15 octobre, de 16h à 17h30
20 rue de la Coulée

Quartier Nantes Nord ., Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-nord »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/91939048_forum-des-associations-20-ans-de-la-maison-de-quartier-la-mano »}]
Votre adjointe de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole

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