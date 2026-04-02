Informations pratiques

Thionville

Les Émaux de Longwy par-delà la Fensch et Thionville

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2027-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-27 2027-01-02

Avec cette exposition consacrée aux Émaux de Longwy, le musée met à l’honneur un savoir-faire emblématique de la Lorraine, reconnu pour la richesse de ses couleurs et la finesse de ses décors.

À travers une sélection de pièces, l’exposition propose un voyage entre patrimoine industriel et création artistique, en tissant des liens entre les territoires de la Fensch, de Thionville et celui de Longwy.Tout public

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Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

With this exhibition devoted to Émaux de Longwy, the museum celebrates an emblematic Lorraine know-how, renowned for the richness of its colors and the finesse of its decorations.

Through a selection of pieces, the exhibition offers a journey between industrial heritage and artistic creation, weaving links between the Fensch, Thionville and Longwy regions.

L’événement Les Émaux de Longwy par-delà la Fensch et Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-04-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME