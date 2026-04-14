Les émotions de la planète – par Roberdam, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Les émotions de la planète – par Roberdam 21 – 25 avril La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

10 € / 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T11:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Spectacle musical pour jeune public (3-12 ans)

Peut-on encore sauver notre plus belle histoire d’amour ? Dans ce spectacle musical en duo, l’Humain et la Planète se font face, se cherchent et s’ajustent.

Mais alors que l’Humain s’enivre de modernité et de savoir, sa partenaire, la Terre, semble s’effacer et perdre un peu de son éclat.

Entre rires et prises de conscience, ce conte musical et réaliste nous invite à écouter le tic-tac de l’horloge avec un regard neuf. Un voyage poétique pour redécouvrir ce lien fragile qui nous unit à notre environnement.

Avec Damien Robert (Roberdam)

Représentations du 21 au 25 avril 2026 à 11h

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]

Spectacle pour jeune public Compagnie du café-théâtre