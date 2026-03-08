Les émotions d’Ogway Bibliothèque municipale Allauch

Les émotions d’Ogway

Mercredi 25 mars 2026.

À 10h00. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de Lire et grandir

Par l’artiste plasticienne Pauline Bocahut.

l’Unité de Médiation Culturelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence propose cet atelier-exposition dans le cadre de la manifestation littéraire Lire et Grandir.

Cet atelier invite les enfants à découvrir la mallette des émotions autour d’Ogway, une petite tortue attachante.

Après la lecture du kamishibaï Les Émotions d’Ogway, deux ateliers permettent d’explorer, reconnaître et exprimer les émotions.

Une rencontre sensible et ludique pour aider les enfants à comprendre ce qu’ils ressentent… et à entrer dans les albums jeunesse avec de nouveaux outils d’interprétation. réalisé avec la technique du cyanotype, deux ateliers complémentaires sont proposés pour explorer, reconnaître et exprimer les émotions.

Pauline Bocahut vit à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Après avoir été tour à tour médiatrice culturelle, professeure d’arts plastiques et des écoles, elle est aujourd’hui autrice et illustratrice jeunesse. Son premier album intitulé En attendant le goûter a été publié en 2024 chez Lirabelle. En parallèle, elle partage sa démarche et sa passion avec divers publics à travers des ateliers participatifs. .

Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

