Les encastrés du cimetière de Varangéville, Prieuré Saint-Gorgon, Varangéville

Informations pratiques

Les encastrés du cimetière de Varangéville 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Gorgon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les encastrés.

Venez découvrir cette curiosité de Varangéville. Jusqu’au XVIIIe siècle, des défunts étaient enterrés à l’intérieur de l’église. Assez souvent, les tombes étaient relevées, car il n’y avait pas beaucoup de place. Mais certaines familles désirant conserver l’identification des restes de leurs défunts, faisaient encastrer dans le mur, à proximité des charniers, le chef, c’est à dire le crâne et une inscription indiquait à qui il avait appartenu.

Prieuré Saint-Gorgon 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville Varangéville 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.varangeville.fr Le prieuré de Varangéville a été fondé au VIIIᵉ siècle par les moines de Gorze. C’est un espace historique incluant la tour romane du prieuré (XIᵉ siècle), l’église Saint-Gorgon des XVᵉ et XVIᵉ siècles, les jardins, des puits et le cimetière des « encastrés ».

L’église Saint-Gorgon, de style gothique tardif, est une église-halle : les bas-côtés sont à la même hauteur que la nef, et il n’y a pas de transept. Si les façades apparaissent sévères, l’intérieur révèle une pureté d’architecture et une grande élégance. La date de 1528 est inscrite sur l’une des clefs de voûte. Le mobilier et la statuaire sont particulièrement riches. Sur le mur nord de l’église, dans le cimetière qui servait autrefois aux deux localités de Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port, des inscriptions signalent le dépôt ossuaire des défunts retirés du cimetière devenu trop exigu. Ce sont les « encastrés ». Grand parking disponible chemin de la prairie.

Les encastrés.

©Etienne Remy