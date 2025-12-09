AGENDA · Replonges
Les enchan’T Replonges
samedi 21 novembre 2026 · Replonges
Informations pratiques
Replonges
Les enchan’T
156 route de la Madeleine Replonges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Spectacle de chants.
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156 route de la Madeleine Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 74 53 77 ghisbru@orange.fr
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English :
Singing show.
L’événement Les enchan’T Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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