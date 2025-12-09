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AGENDA · Replonges

Les enchan’T Replonges

samedi 21 novembre 2026 · Replonges

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
156 route de la Madeleine
Ville
01750 Replonges
Département
Ain
Tarif

Replonges

Les enchan’T

156 route de la Madeleine Replonges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Spectacle de chants.
  .

156 route de la Madeleine Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 74 53 77  ghisbru@orange.fr

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English :

Singing show.

L’événement Les enchan’T Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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