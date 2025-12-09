Informations pratiques

Replonges

Les enchan’T

156 route de la Madeleine Replonges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Spectacle de chants.

.

156 route de la Madeleine Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 74 53 77 ghisbru@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singing show.

L’événement Les enchan’T Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux