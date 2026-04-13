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Les enquêtes du commissaire Lalouse Fabrique à Impros (La) Nantes

Les enquêtes du commissaire Lalouse Fabrique à Impros (La) Nantes

Les enquêtes du commissaire Lalouse Fabrique à Impros (La) Nantes dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Fabrique à Impros (La)

Adresse : 14 rue de l'Arche Sèche

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : 10,00€ TARIF UNIQUE

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 16:00 – 17:30
Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE  

Teaser :https://www.youtube.com/watch?v=mZAo8KDyPSYVenez suivre les aventures de Stéphane Lalouse, Clothilde Clampier e Marc Brigadier, personnages au long cours qui vous feront vivre chaque épisode avec sincérité, humour et brio !Dans cette série policière improvisée, vous retrouverez des scènes de poursuite, des interrogatoires, de l’introspection mais aussi des chansons, du rire, des larmes, de l’amour, de la bagarre ! Vous choisirez le titre de l’épisode, le crime, le lieu, les personnages, l’arme du crime, etc.Par la Cie La maison près de la rivièreDurée : env. 70 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://lafabriqueaimpros.com/


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