Les entreprises de Bordeaux recrutent : +30 postes disponibles ! Bordeaux Bordeaux

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole d’Aquitaine à Bordeaux, le mardi 17 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/cJUho

Les places sont limitées, ne tardez pas !

