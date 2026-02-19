Les entreprises de Grenoble recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Grenoble Mardi 17 mars, 17h30 Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/USwdx

Un Job Dating est organisé par obendy à Grenoble, le mardi 17 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T20:30:00.000+01:00

Adresse communiquée aux inscrits Grenoble Grenoble Isère



