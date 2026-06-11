Rocquemont

[Les Ephémères] L’ART D’ACCOMMODER LES RESTES

Rocquemont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Un concert marionnettique, entre rires et chants populaires siciliens d’antan ; un vibrant hommage à la Sicile et un pied de nez poétique à la vieillesse.

Deux marionnettes à taille humaine deux chanteuses siciliennes un brin décrépies que la musique habite avec l’intensité des femmes qui ont vécu, sans jamais s’avouer vaincues.

Frêles et délicates comme deux vieilles branches, filet de guitare et torrent de voix, nos deux mamies indignes vous mordent au cœur, puis d’un coup de synthé vous plongent dans un grand rire, avec toute l’insolence que peuvent se permettre ces divas qu’on aime et qui n’ont plus rien à prouver, sinon leur amitié et la joie d’être encore là, ensemble.

Profondément attachées à leurs racines siciliennes et à ses airs traditionnels, Esther Marlot, Rebecca Marlot et Emmanuelle Ader rendent ici un hommage aussi drôle que tendre à une vie dédiée à la musique et au chant.

Rocking chair compagnie

CONCERT MARIONNETIQUE

Mardi 7 juillet 19h

Parc de la mairie à Rocquemont

Un concert marionnettique, entre rires et chants populaires siciliens d’antan ; un vibrant hommage à la Sicile et un pied de nez poétique à la vieillesse.

Deux marionnettes à taille humaine deux chanteuses siciliennes un brin décrépies que la musique habite avec l’intensité des femmes qui ont vécu, sans jamais s’avouer vaincues.

Frêles et délicates comme deux vieilles branches, filet de guitare et torrent de voix, nos deux mamies indignes vous mordent au cœur, puis d’un coup de synthé vous plongent dans un grand rire, avec toute l’insolence que peuvent se permettre ces divas qu’on aime et qui n’ont plus rien à prouver, sinon leur amitié et la joie d’être encore là, ensemble.

Profondément attachées à leurs racines siciliennes et à ses airs traditionnels, Esther Marlot, Rebecca Marlot et Emmanuelle Ader rendent ici un hommage aussi drôle que tendre à une vie dédiée à la musique et au chant.

Rocking chair compagnie

CONCERT MARIONNETIQUE

Mardi 7 juillet 19h

Parc de la mairie à Rocquemont .

Rocquemont 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

A puppet show filled with laughter and traditional Sicilian folk songs of yesteryear; a vibrant tribute to Sicily and a poetic nod to old age.

Two life-size puppets: two slightly disheveled Sicilian singers inhabited by music with the intensity of women who have lived life to the fullest, never admitting defeat.

Fragile and delicate as two old branches, with a touch of guitar and a torrent of voices, our two “unworthy” grannies tug at your heartstrings, then with a flick of the synthesizerE9 they plunge you into a fit of laughter, with all the insolence that these divas—whom we love and who have nothing left to prove—can afford, except their friendship and the joy of still being there, together.

Deeply attached to their Sicilian roots and traditional tunes, Esther Marlot, Rebecca Marlot, and Emmanuelle Ader pay a tribute here that is as funny as it is tender to a life dedicated to music and song.

Rocking Chair Company

PUPPET CONCERT

Tuesday, July 7, 7:00 p.m.

Rocquemont Town Hall Park

L’événement [Les Ephémères] L’ART D’ACCOMMODER LES RESTES Rocquemont a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois