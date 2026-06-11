[Les Ephémères] POUR HÊTRE Baron

Baron

[Les Ephémères] POUR HÊTRE

Rue du Cimetière Baron Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Quand deux acrobates célèbrent le VIVANT avec un arbre pour partenaire de jeu un spectacle ludique et poétique sur notre rapport à la Nature.

Les circassiens Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann invitent le public à toucher et porter le tronc d’un hêtre ; puis, ils s’en emparent, enchainant les acrobaties…

Explorant les interactions possibles avec l’arbre, tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, ils créent des figures aussi belles que périlleuses.

Tout comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; il se forme, se déforme, se tord, se balance deux forces de la nature, humaine et végétale, qui construisent un monde aux équilibres précaires.

En choisissant ce puissant, mais si fragile, émissaire de la Nature pour partenaire, le duo dessine une belle métaphore, celle de l’Humanité ; et nous enseigne que grimper aux arbres, c’est finalement hêtre ensemble.

Compagnie IETO

CIRQUE

Samedi 11 juillet 18h30

Rue du cimetière à Baron

Quand deux acrobates célèbrent le VIVANT avec un arbre pour partenaire de jeu un spectacle ludique et poétique sur notre rapport à la Nature.

Les circassiens Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann invitent le public à toucher et porter le tronc d’un hêtre ; puis, ils s’en emparent, enchainant les acrobaties…

Explorant les interactions possibles avec l’arbre, tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, ils créent des figures aussi belles que périlleuses.

Tout comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; il se forme, se déforme, se tord, se balance deux forces de la nature, humaine et végétale, qui construisent un monde aux équilibres précaires.

En choisissant ce puissant, mais si fragile, émissaire de la Nature pour partenaire, le duo dessine une belle métaphore, celle de l’Humanité ; et nous enseigne que grimper aux arbres, c’est finalement hêtre ensemble.

Compagnie IETO

CIRQUE

Samedi 11 juillet 18h30

Rue du cimetière à Baron .

Rue du Cimetière Baron 60300 Oise Hauts-de-France

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English :

When two acrobats celebrate LIFE with a tree as their playmate: a playful and poetic performance about our relationship with Nature.

Circus artists Fnico Feldmann and Itamar Glucksmann invite the audience to touch and carry the trunk of a beech tree; then, they take hold of it, performing a series of acrobatic feats?

Exploring the possible interactions with the tree—sometimes a base for balance, sometimes a playmate—they create figures as beautiful as they are perilous.

Just like them, the tree is in perpetual motion; it takes shape, loses its shape, twists, and sways: two forces of nature—human and plant—that build a world of precarious balance.

By choosing this powerful yet fragile emissary of Nature as their partner, the duo creates a beautiful metaphor for Humanity; and teaches us that climbing trees is, ultimately, about “being” together.

IETO Company

CIRCUS

Saturday, July 11, 6:30 p.m.

Rue du cimetière à Baron

L’événement [Les Ephémères] POUR HÊTRE Baron a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois