La Villeneuve-sous-Thury

[Les Ephémères] QUINCAILLERIE MOBI DICK

La Villeneuve-sous-Thury Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Un voyage en dents de scie et en eaux troubles à la recherche de Moby Dick, la baleine blanche. À partager en famille, pour frissonner en toute liberté.

Face à son établi, un mystérieux personnage, se prépare à ouvrir sa caisse à outils et à réveiller un monstre !

Une fois celle-ci ouverte, impossible de faire machine arrière…

À chacun de leurs spectacles, Arthur, Chloé et Romain Smagghe puisent dans leur âme d’enfant pour développer un univers malicieux et ingénieux.

Pour cette nouvelle création, déclinée en feuilleton, ils se sont amusés à farfouiller dans les tiroirs et à mettre en lumière des outils tombés en désuétude pour revisiter, à l’aide du théâtre d’objets, de bandes sons et d’effets spéciaux, quelques monstres de la littérature.

Dans ce premier épisode, place au grand large et à Moby Dick, la légendaire baleine blanche. Émerveillement et frissons garantis…

Compagnie La Rustine

THEATRE D’OUTILS SUR ETABLI

Vendredi 3 juillet 18h30

Jardin de l’église à La Villeneuve-sous-Thury

Un voyage en dents de scie et en eaux troubles à la recherche de Moby Dick, la baleine blanche. À partager en famille, pour frissonner en toute liberté.

Face à son établi, un mystérieux personnage, se prépare à ouvrir sa caisse à outils et à réveiller un monstre !

Une fois celle-ci ouverte, impossible de faire machine arrière…

À chacun de leurs spectacles, Arthur, Chloé et Romain Smagghe puisent dans leur âme d’enfant pour développer un univers malicieux et ingénieux.

Pour cette nouvelle création, déclinée en feuilleton, ils se sont amusés à farfouiller dans les tiroirs et à mettre en lumière des outils tombés en désuétude pour revisiter, à l’aide du théâtre d’objets, de bandes sons et d’effets spéciaux, quelques monstres de la littérature.

Dans ce premier épisode, place au grand large et à Moby Dick, la légendaire baleine blanche. Émerveillement et frissons garantis…

Compagnie La Rustine

THEATRE D’OUTILS SUR ETABLI

Vendredi 3 juillet 18h30

Jardin de l’église à La Villeneuve-sous-Thury .

La Villeneuve-sous-Thury 60890 Oise Hauts-de-France

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English :

A rollercoaster ride through turbulent waters in search of Moby Dick, the white whale. %C0 Share it with the family and enjoy the thrills to your heart’s content.

Standing at his workbench, a mysterious figure prepares to open his toolbox and awaken a monster!

Once it’s open, there’s no turning back…

%C0 In each of their shows, Arthur, Chlo%E9, and Romain Smagghe tap into their inner child to create a mischievous and ingenious world.

For this new creation, presented as a series, they had fun rummaging through drawers and bringing forgotten tools back into the spotlightto revisit, through object theater, soundtracks, and special effects, some of literature’s most iconic monsters.

In this first episode, we head out to the open sea to meet Moby Dick, the legendary white whale. Awe and thrills guaranteed!

La Rustine Company

OBJECT THEATER ON STAGE

Friday, July 3, 6:30 PM

Church Garden in La Villeneuve-sous-Thury

L’événement [Les Ephémères] QUINCAILLERIE MOBI DICK La Villeneuve-sous-Thury a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois