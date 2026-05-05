Les épices au potager permacole, Herbarius, PLANGUENOUAL
Les épices au potager permacole, Herbarius, PLANGUENOUAL vendredi 5 juin 2026.
Les épices au potager permacole 5 – 7 juin Herbarius Côtes-d’Armor
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visites guidées – voir horaires ci contre.
Le jardin est ouvert
-,de 14h à 18h, vendredi samedi et dimanche
– de 9h à 12h, samedi et dimanche matin.
Herbarius Le Haut du Val 22240 Planguenoual PLANGUENOUAL 22400 Planguenoual Côtes-d’Armor Bretagne 06 03 43 25 28 http://www.herbarius.net/ Herbarius, jardin de la biodiversité compte 20 jardins à thème à visiter.
Jardin médiéval, amérindien et en permaculture, créé il y a vingt ans, Herbarius vous emmène à la découverte du potager médiéval (Hortus), du jardin des simples (Herbularius), des sauvages comestibles, des fleurs à manger et des tinctoriales.
Des ateliers, conférences y sont proposés.
Ainsi que la vente de jeunes plants.
Rendez-vous aux jardins
©florence goulley