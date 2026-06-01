Visite libre du jardin Herbarius, Herbarius, PLANGUENOUAL

Visite libre du jardin Herbarius 5 – 7 juin Herbarius Côtes-d’Armor

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin est ouvert aussi en visite libre

-,de 14h à 18h, vendredi samedi et dimanche

– de 9h à 12h, samedi et dimanche matin.

Herbarius Le Haut du Val 22240 Planguenoual PLANGUENOUAL 22400 Planguenoual Côtes-d’Armor Bretagne 06 03 43 25 28 http://www.herbarius.net/ Herbarius, jardin de la biodiversité compte 20 jardins à thème à visiter.

Jardin médiéval, amérindien et en permaculture, créé il y a vingt ans, Herbarius vous emmène à la découverte du potager médiéval (Hortus), du jardin des simples (Herbularius), des sauvages comestibles, des fleurs à manger et des tinctoriales.

Des ateliers, conférences y sont proposés.

Ainsi que la vente de jeunes plants. 704 Le Haut du Val 22240 Planguenoual – Lamballe Armor

Le jardin est ouvert aussi en visite libre

©florence goulley