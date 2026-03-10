LES EPICURIADES

99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Tarif : 89 – 89 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

C’est au cœur du joyau de Vauban, la Citadelle de Besançon, que les Epicuriades poseront leurs valises pour une soirée sous le signe du feu, de la fête et des saveurs revisitées.

Rendez-vous à partir de 17H30 aux portes de la Citadelle.

Pour cette étape bisontine, la soirée débutera par une visite privilégiée de la Citadelle, dès l’accueil, laissez-vous transporter par une mise en scène immersive et inattendue, entre patrimoine et convivialité.

Une soirée flamboyante autour du brasero sous les voûtes majestueuses de la Chapelle Saint Etienne, vivez une expérience gastronomique unique

Des spécialités franc-comtoises revisitées, préparées par des chefs passionnés

Une ambiance chaleureuse et gourmande, entre tradition et audace culinaire

L’apéritif d’accueil sera signé par la distillerie Marguet Champreux et ses amis, à déguster sous le ciel bisontin avant de rejoindre la Chapelle pour un festin inoubliable et ambiancé. .

99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : LES EPICURIADES

L’événement LES EPICURIADES Besançon a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON