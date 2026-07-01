Les Epicuriades en aparté Verrières-de-Joux
jeudi 16 juillet 2026 · Verrières-de-Joux
Informations pratiques
Verrières-de-Joux
Les Epicuriades en aparté
Le Tillau Verrières-de-Joux Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:15:00
fin : 2026-07-16 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Imaginez une belle soirée d’été, les jardins du Tillau baignés par les dernières lumières du jour, un verre à la main, les odeurs du brasero, les grandes tablées qui se remplissent et la musique qui accompagne les retrouvailles.
Au menu Une boisson offerte à votre arrivée, Saucisse de Morteau & son homologue basque à l’apéritif, Truite fumée au brasero et accompagnement imaginé par le Chef du Tillau, Plateau de fromages, Dessert, Café & infusion et le traditionnel digeo de la Distillerie Marguet Champreux.
Et bien sûr, l’esprit festif des Épicuriades sera au rendez-vous avec Julien Locatelli, accompagné de ses musiciens et de l’ambiance bandas que vous aimez tant. De quoi chanter, lever les verres, partager quelques pas de danse et prolonger la soirée dans la bonne humeur jusqu’à la tombée de la nuit.
Une formule plus intimiste, mais avec tout ce qui fait l’ADN des Épicuriades de la convivialité, du terroir, de la musique, du partage et cette ambiance unique qui transforme un simple repas en un moment hors du temps.
Nombre de places limité 120.
Habitués des Épicuriades ? N’oubliez pas votre chapeau ! .
Le Tillau Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 31 84 12 info@lesepicuriades.com
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L’événement Les Epicuriades en aparté Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS