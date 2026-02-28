Les Equidays Concours de saut d’obstacles Club Ponam Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult

Informations pratiques

Saint-Arnoult

Les Equidays Concours de saut d’obstacles Club Ponam

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Cette journée de compétition de saut d’obstacles est dédiée aux cavaliers de moins de 18 ans et poneys des clubs de la région.

Imaginez un lieu 100% dédié au cheval qui s’anime 7 jours sur 7, où il est possible d’apprendre l’équitation dès 3 ans au poney-club, où l’élite des cavaliers se donne rendez-vous en compétitions, où les concours de horse-ball, saut d’obstacles et dressage côtoient le polo et l’attelage, où l’on peut déjeuner avec une vue imprenable sur un grand manège… Bienvenue au Pôle International du Cheval Longines Deauville !

A l’occasion des Equidays, ce pôle hippique d’excellence organise un concours de saut d’obstacles dédié aux cavaliers des clubs (-18 ans) et aux poneys, qui sert traditionnellement d’ultime répétition avant la Tournée des As et Super As qui se joue début décembre. .

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

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English : Les Equidays Concours de saut d’obstacles Club Ponam

This show jumping competition is open to riders under 18 and ponies from clubs in the region.

L’événement Les Equidays Concours de saut d’obstacles Club Ponam Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville