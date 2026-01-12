Visite des coulisses d’une compétition équestre Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult

Visite des coulisses d’une compétition équestre

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-21 2026-04-04 2026-04-25 2026-05-16 2026-06-06 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-14 2026-08-15 2026-09-05 2026-10-03 2026-10-18 2026-10-31 2026-11-28

Comment reconnaître un obstacle ? Quelles sont les figures de dressage ? Le Pôle International du Cheval Longines Deauville dévoile les secrets d’organisation et le déroulement de compétitions internationales de saut d’obstacles et de dressage avec des visites commentées des coulisses.

Comment reconnaître un obstacle ? Quelles sont les figures de dressage ? Le Pôle International du Cheval Longines Deauville dévoile les secrets d’organisation et le déroulement de compétitions internationales de saut d’obstacles et de dressage avec des visites immersives des coulisses. Et ce n’est autre que Franck Le Mestre, nouveau directeur du Pôle, qui se charge de guider les participants au cœur même de l’événement et leur apprend à reconnaître les différentes épreuves. En véritables privilégiés, ils pourront accéder aux boxes.

Les prochains concours à découvrir

• Samedi 28 février Concours Pros & Amateurs et coulisses de la série Au galop ! (saut d’obstacles)

• Samedi 21 mars National Hunter FFE (saut d’obstacles)

• Samedi 04 avril Tournée des As et Super As (saut d’obstacles)

• Samedi 25 avril Championnat de Normandie de France par équipes et coulisses de la série Au galop ! (saut d’obstacles)

• Samedi 16 mai Championnat de France des As (saut d’obstacles)

• Samedi 06 juin Sotheby’s International Realty CSIO Deauville (saut d’obstacles)

• Vendredi 10 et samedi 11 juillet Jump’in Deauville et coulisses de la série Au galop ! (saut d’obstacles)

• Vendredi 24 et samedi 25 juillet Jump’Estival et coulisses de la série Au galop ! (saut d’obstacles)

• Vendredi 14 et samedi 15 août Longines Deauville Classic et coulisses de la série Au galop ! (saut d’obstacles)

• Samedi 05 septembre Dress’in Deauville (dressage)

• Samedi 03 octobre Grand National (saut d’obstacles)

• Dimanche 18 octobre Club Ponam et coulisses de la série Au galop ! dans le cadre des Equidays (saut d’obstacles)

• Samedi 31 octobre National et coulisses de la série Au galop ! (saut d’obstacles)

• Samedi 08 novembre Tournée des As et Super As (saut d’obstacles)

Durée 1h .

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des coulisses d’une compétition équestre

How to recognize an obstacle? What are dressage figures? The Pôle International du Cheval Longines ? Deauville reveals the secrets behind the organization and running of international show jumping and dressage competitions, with guided behind-the-scenes tours.

L’événement Visite des coulisses d’une compétition équestre Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-01-09 par OT SPL Deauville