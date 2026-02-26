Tours et détours en Picardie Verte : Parcours d’Ateliers d’Artistes, Prieuré de Saint- Arnoult 60220, Saint-Arnoult

Tours et détours en Picardie Verte : Parcours d’Ateliers d’Artistes 26 – 28 juin Prieuré de Saint- Arnoult 60220 Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Les artistes de la CCPV (Communauté de Communes de Picardie Verte), regroupé en collectif pour l’édition 2026 ouvriront leurs ateliers le dernier week-end de juin (27 et 28 juin) et le premier week-end de juillet 2026 (4 et 5 juillet). Cette manifestation qui coïncide avec les Journées du Patrimoine de Pays marque la volonté des acteurs de notre territoire de mettre en évidence sa richesse à la fois culturelle, patrimoniale et artistique. Il s’agit à la fois de montrer à la population locale des savoir-faire parfois ignorés, de faire découvrir aux visiteurs extérieurs notre belle communauté de communes et enfin de créer du lien au sein de cette communauté d’artistes éparpillée sur un territoire riche d’un patrimoine bâti et paysager qui invite à la découverte.

Prieuré de Saint- Arnoult 60220 11 rue principale Saint-Arnoult Saint-Arnoult 60220 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0615958110 »}]

Les artistes de la CCPV (Com de Com de Picardie Verte), regroupés en collectif pour l’édition 2026 vous invitent à découvrir leur travail à travers un périple sur le thème culture et patrimoine atelier atelier d’artiste

Collectif Ateliers d’artistes