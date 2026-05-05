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Salon du bien-être à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult

Salon du bien-être à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult

Salon du bien-être à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 41800 Saint-Arnoult

Ville : 41800 Saint-Arnoult

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Gratuit

Salon du bien-être à Saint-Arnoult 20 et 21 juin Salle polyvalente Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Découvrez un espace dédié à la détente et au bien-être. Salon du bien-être à Saint-Arnoult. Sophrologie pour apaiser le stress et retrouver l’équilibre, réflexologie pour libérer les tensions et harmoniser les énergies, ainsi qu’une sélection de produits bien-être pour prolonger ces bienfaits au quotidien… Restauration et buvette.

Salle polyvalente 41800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 07 89 »}]
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