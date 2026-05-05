Salon du bien-être à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult
Salon du bien-être à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult samedi 20 juin 2026.
Salon du bien-être à Saint-Arnoult 20 et 21 juin Salle polyvalente Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Découvrez un espace dédié à la détente et au bien-être. Salon du bien-être à Saint-Arnoult. Sophrologie pour apaiser le stress et retrouver l’équilibre, réflexologie pour libérer les tensions et harmoniser les énergies, ainsi qu’une sélection de produits bien-être pour prolonger ces bienfaits au quotidien… Restauration et buvette.
Salle polyvalente 41800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 07 89 »}]
Découvrez un espace dédié à la détente et au bien-être. Salon du bien-être à Saint-Arnoult. Sophrologie pour apaiser le stress et retrouver l’équilibre, réflexologie pour libérer les tensions et harmo Marché
À voir aussi à Saint-Arnoult (Loir-et-Cher)
- Concert de Printemps de Musiques en Côte Fleurie Complexe sportif de Saint-Arnoult Saint-Arnoult 10 mai 2026
- Concours de saut d’obstacles Championnat de France des As Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 14 mai 2026
- Concert à la Chapelle de Saint-Arnoult, Chapelle de Saint-Arnoult, Saint-Arnoult 30 mai 2026
- Pierres en Lumières Chapelle de Saint-Arnoult Rue de la Chapelle Saint-Arnoult 30 mai 2026
- Concert à la Chapelle de Saint-Arnoult Saint-Arnoult 30 mai 2026