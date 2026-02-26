Visites découvertes au jardin du Prieuré de Saint-Arnoult, Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult, Saint-Arnoult
Visites découvertes au jardin du Prieuré de Saint-Arnoult, Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult, Saint-Arnoult samedi 6 juin 2026.
Visites découvertes au jardin du Prieuré de Saint-Arnoult 6 et 7 juin Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult Oise
Concert du dimanche par CaméLéo : rémunération de l’artiste au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
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Exposition photo de Laurent Govaert, intitulée « Instants Nature »
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Découverte des plantes sauvages autour du Prieuré, sous la conduite de Michel Méline de l’Association Corrélation.
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Lecture de textes : « Colette en son jardin » par Gidèle Palin, Valérie Desméliers et Nelly Alglave
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Vente d’oyas par l’atelier Terre de Bray et de fleurs en céramique par Françoise Hénot
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Troc de plantes
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Déambulation dans les jardins : Contes et légendes par Françoise Danel
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Atelier aquarelle par Josiane Bigini, sur inscription
Concert le dimanche 7 mai à 17h : Musiques d’Amérique Latine par CaméLéo
Pot de clôture et pique nique tiré du sac en fin de journée
Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult 11 Rue Principale Saint-Arnoult Saint-Arnoult 60220 Oise Hauts-de-France http://www.prieuredesaintarnoult.net https://www.instagram.com/prieuredesaintarnoult/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieuré_de_Saint-Arnoult_(Oise);https://www.facebook.com/prieuredesaintarnoult/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « nelly.alglave@yahoo.fr »}] [{« link »: « https://www.objectif-sciences-environnement.com/l-association/l-%C3%A9quipe/ »}, {« link »: « https://www.terre-de-bray.com »}, {« link »: « https://www.collectif-lavague.com/cameleo »}, {« link »: « https://www.decouverte-nature-oise.com »}]
Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026
©Gilles Alglave
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