Visites découvertes au jardin du Prieuré de Saint-Arnoult, Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult, Saint-Arnoult

Visites découvertes au jardin du Prieuré de Saint-Arnoult 6 et 7 juin Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult Oise

Concert du dimanche par CaméLéo : rémunération de l’artiste au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition photo de Laurent Govaert , intitulée « Instants Nature »

Découverte des plantes sauvages autour du Prieuré, sous la conduite de Michel Méline de l’ Association Corrélation .

Lecture de textes : « Colette en son jardin » par Gidèle Palin, Valérie Desméliers et Nelly Alglave

Vente d’oyas par l’atelier Terre de Bray et de fleurs en céramique par Françoise Hénot

Troc de plantes

Déambulation dans les jardins : Contes et légendes par Françoise Danel

Atelier aquarelle par Josiane Bigini, sur inscription

Concert le dimanche 7 mai à 17h : Musiques d’Amérique Latine par CaméLéo

Pot de clôture et pique nique tiré du sac en fin de journée

Jardins du Prieuré de Saint-Arnoult 11 Rue Principale Saint-Arnoult Saint-Arnoult 60220 Oise Hauts-de-France http://www.prieuredesaintarnoult.net https://www.instagram.com/prieuredesaintarnoult/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieuré_de_Saint-Arnoult_(Oise);https://www.facebook.com/prieuredesaintarnoult/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « nelly.alglave@yahoo.fr »}] [{« link »: « https://www.objectif-sciences-environnement.com/l-association/l-%C3%A9quipe/ »}, {« link »: « https://www.terre-de-bray.com »}, {« link »: « https://www.collectif-lavague.com/cameleo »}, {« link »: « https://www.decouverte-nature-oise.com »}]

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Gilles Alglave