Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine Route de Clairefontaine Tourgéville

Informations pratiques

Tourgéville

Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Route de Clairefontaine Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Venez découvrir les courses de galop et les coulisses de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine le mardi 20 octobre.

L’hippodrome de Deauville-Clairefontaine est l’un des principaux hippodromes français et accueille chaque année des réunions de plat, d’obstacle et de trot dans un cadre naturel exceptionnel. A l’occasion des Equidays, l’hippodrome ouvre les portes de ses coulisses pour une immersion au cœur des courses hippiques à la découverte des écuries, du rond de présentation, des stalles de départ et des nombreux métiers grâce à une visite guidée inédite. Tout au long de la journée, petits et grands profitent également d’animations ludiques pour comprendre les secrets des courses et approcher l’univers du cheval autrement. Une expérience unique pour vivre les courses de plat de l’intérieur, en famille ou entre amis. .

Route de Clairefontaine Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 69 00 contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com

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English : Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Come and discover horse racing and a behind-the-scenes look at the Deauville-Clairefontaine racecourse on Tuesday 20 October.

L’événement Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville