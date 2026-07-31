Les Equidays Visite du Haras de la Poterie Haras de la Poterie Tourgéville
mardi 20 octobre 2026 · Haras de la Poterie · Tourgéville
Informations pratiques
Tourgéville
Les Equidays Visite du Haras de la Poterie
Haras de la Poterie D278a Tourgéville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 15:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Le Haras de la Poterie ouvre exceptionnellement ses portes pour visiter son élevage le mardi 20 octobre.
Le Haras de la Poterie, partie élevage du Haras de Clarbec, est installé au cœur du Pays d’Auge, terre d’élevage par excellence. Sur 80 hectares, l’exploitation accueille une soixantaine de chevaux, dont une quinzaine de poulinières. Sous l’impulsion de Geneviève Megret, l’élevage de chevaux de sport y voit naître chaque année une quinzaine de poulains.
Durée 1h30.
Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .
Haras de la Poterie D278a Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 6 07 61 08 00 harasdeclarbec@aol.com
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English : Les Equidays Visite du Haras de la Poterie
The Haras de la Poterie is opening its doors exceptionally for a tour of its stud farm on Tuesday 20 October.
L’événement Les Equidays Visite du Haras de la Poterie Tourgéville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville