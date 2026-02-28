Les Equidays Exposition Le cheval pur-sang à Deauville Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult

Informations pratiques

Saint-Arnoult

Les Equidays Exposition Le cheval pur-sang à Deauville

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

A l’occasion des Equidays, la photographe Zuzanna Lupa présente son exposition Le cheval pur-sang à Deauville au Pôle International du Cheval Longines Deauville du 17 au 21 octobre.

Les photographies de Zuzannna Lupa ne sont pas juste la captation d’un moment. Ses clichés reflètent la sensibilité de la jeune femme, qui est venue à cet art par son amour du cheval. Avant d’être photographe, Zuzanna Lupa est en effet une vraie femme du cheval, qui travaille depuis plus de dix ans auprès des chevaux de course, qu’ils soient à l’élevage ou à l’entraînement. Originaire de Pologne, elle est arrivée en France il y a plusieurs années.

J’étais tellement fascinée je le suis toujours ! par la beauté et la présence des pur-sang que j’ai voulu traduire ces émotions en photographie. Je suis une autodidacte, mue par ma passion des chevaux , explique-t-elle.

Son œil n’a pas laissé indifférent. De grands haras, comme celui de Bouquetot, de Montaigu, de Saint Pair, de Son Altesse l’Aga Khan ou encore d’Ombreville, lui font confiance pour exposer au mieux leurs yearlings ou leurs étalons. Arqana fait aussi appel à ses services pour rendre compte de l’ambiance aux ventes, le Qatar Racing and Equestrian Club l’a chargée de faire de même lors de ses réunions internationales.

Exposition à retrouver dans le restaurant du Pôle International du Cheval Longines Deauville. .

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

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English : Les Equidays Exposition Le cheval pur-sang à Deauville

To mark the Equidays, photographer Zuzanna Lupa is presenting her exhibition “The Thoroughbred in Deauville” at the Longines International Equestrian Centre Deauville from 17 to 21 October.

L’événement Les Equidays Exposition Le cheval pur-sang à Deauville Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville