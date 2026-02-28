Les Equidays Portes ouvertes de l’Académie Delaveau Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult
mercredi 21 octobre 2026 · Pôle International du Cheval Longines Deauville · Saint-Arnoult
Informations pratiques
Saint-Arnoult
Les Equidays Portes ouvertes de l’Académie Delaveau
Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
L’Académie Delaveau, concept de sport-études pour jeunes cavaliers, organise une journée portes ouvertes le 21 octobre.
C’est au cœur de Deauville, capitale du cheval incontestée, que l’Académie Delaveau s’est implantée pour offrir aux jeunes cavaliers un entraînement sportif de haut niveau au Pôle International du Cheval Longines Deauville. En parallèle, ils suivent leur scolarité au collège et lycée André Maurois de Deauville.
La formation se structure en deux pôles l’Académie Delaveau Elite, permettant à de jeunes cavaliers de suivre une formation d’excellence tout en se construisant un avenir solide, et l’Académie Delaveau Espoirs, destinée à des jeunes cavaliers désireux d’associer l’équitation à leur scolarité dans un objectif de loisir. Le programme sportif de compétitions est ensuite établi et organisé en fonction du projet mis en place pour chaque enfant.
Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .
Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 6 16 01 70 66 contact@academiedelaveau.com
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English : Les Equidays Portes ouvertes de l’Académie Delaveau
The Académie Delaveau, a sports-and-studies programme for young riders, is organising an open day on 21 October.
L’événement Les Equidays Portes ouvertes de l’Académie Delaveau Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville
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