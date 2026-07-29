Les escales baroques Place d’Abstatt Dinan
vendredi 31 juillet 2026 · Place d'Abstatt · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Les escales baroques
Place d’Abstatt Abbaye de Léhon, Réfectoire des Moines Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Depuis sept éditions, les Escales Baroques proposent des moments musicaux sur l’ensemble de la Bretagne, elles feront une halte à l’Abbaye de Léhon pour un concert de musique de chambre !
Les musiciennes et musiciens du Banquet Céleste vous invitent chaque été à partager un voyage musical à travers l’Europe de l’époque baroque. Des programmes de musique de chambre pour partir à la découverte du répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles, dans des lieux patrimoniaux ou insolites de Bretagne.
Programme Haendel en Italie
Œuvres de Georg Friedrich Haendel, Giovanni Bononcini, Antonio Caldara
Avec Patrick Beaugiraud, hautbois Julien Barre, violoncelle Kevin Manent-Navratil, clavecin
> Rendez-vous 30 minutes avant le concert avec une médiatrice de l’Abbaye pour une visite flash des expositions présentées à l’Abbaye de Léhon. .
Place d’Abstatt Abbaye de Léhon, Réfectoire des Moines Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les escales baroques Dinan a été mis à jour le 2026-07-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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