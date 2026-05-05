Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Dinan

Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Peindre les plumes d’ailleurs

Après la visite, les enfants s’inspirent des décors du paquebot L’Eridan, à destination de l’Océanie, pour peindre à la gouache des cacatoès, des casoars, des paradisiers et autres oiseaux exotiques.

Enfants de 4 à 12 ans (dès 3 ans avec accompagnateur)

Réservation obligatoire. .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80

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English :

L’événement Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme