LES ESCALES JEUNESSE #2, Espace Jeunes, Langon

LES ESCALES JEUNESSE #2 Mercredi 29 avril, 14h00 Espace Jeunes Gironde

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Evénement pour les jeunes de 11 à 25 ans et leurs parents afin d’aller à la rencontre des acteurs jeunesse du territoire. Les partenaires participants tels que la CAF, la Mission Locale Sud Gironde, et/ou les associations comme CAP Solidaire, le CVLV, Graines de Génies, La Bande Son, L’A.F.S, ou encore les services intercommunaux (Médiathèque, Multisite Ados et référents sports) se réunissent pour offrir une réponse à toutes les questions que les jeunes et leurs parents se posent en matière de formation, d’orientation, d’aides sociales, de loisirs et de divertissement, voire de mobilité (locale et internationale).

Espace Jeunes 8 allées garros 33210 langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2ème édition des Escales Jeunesse pour les jeunes de 11 à 25 ans et leurs parents afin d’aller à la rencontre des acteurs jeunesse du territoire