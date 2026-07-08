Les escales Saint-Palaisienne chill&dance Saint-Palais-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Les escales Saint-Palaisienne chill&dance
Pointe de la Grande côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 23:30:00
Date(s) :
2026-07-22
8 rendez-vous artistiques et musicaux qui viendront rythmer la saison estivale, dans des lieux emblématiques et chargés d’histoire de la commune. Une belle occasion de marier spectacle vivant et patrimoine local.
.
Pointe de la Grande côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eight artistic and musical events will punctuate the summer season at iconic venues steeped in the town’s history. A wonderful opportunity to combine live performances with local heritage.
L’événement Les escales Saint-Palaisienne chill&dance Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-28 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Les Escales Saint-Palaisiennes Spectacle Quartier Maine Bertrand Saint-Palais-sur-Mer 8 juillet 2026
- Murder Party Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 9 juillet 2026
- Les rencontres artistiques du clocher Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer 9 juillet 2026
- Jeudis Musicaux 2026 Renaud Capuçon et Paul Zientara rue de l’Eglise Saint-Palais-sur-Mer 9 juillet 2026
- Saint-Palais-sur-Mer raconté par Augustine Bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 10 juillet 2026