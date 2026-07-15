Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Les Escales Saint Palaisiennes Yuka Okazaki

Jardin du Phare de Terre Nègre Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

8 rendez-vous artistiques et musicaux qui viendront rythmer la saison estivale, dans des lieux emblématiques et chargés d’histoire de la commune. Une belle occasion de marier spectacle vivant et patrimoine local.

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Jardin du Phare de Terre Nègre Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Eight artistic and musical events will punctuate the summer season at iconic venues steeped in the town’s history. A wonderful opportunity to combine live performances with local heritage.

L’événement Les Escales Saint Palaisiennes Yuka Okazaki Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Royan Atlantique