Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer
Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
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Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65 escapades.royannaises@gmail.com
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L’événement Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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