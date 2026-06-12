Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Saint-Palais-sur-Mer

Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer

Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

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Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65 escapades.royannaises@gmail.com

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English :

L’événement Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique