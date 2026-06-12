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Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer

Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Océan

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6

Saint-Palais-sur-Mer

Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer

Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

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Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65  escapades.royannaises@gmail.com

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L’événement Histoires et secrets du sentier de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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