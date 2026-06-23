Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde mercredi 22 juillet 2026.

Grand Bourgtheroulde

Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Mercredi 22 juillet de 14h à 16h Après-midi jeu de société à la salle des communs au Logis à Grand-Bourgtheroulde

Laissez-vous emporter dans des parties endiablées avec Les Amis du Jeu .

(25 participants maximum gratuit accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde 27520 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde

L’événement Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie