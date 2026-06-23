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Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde

Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
place Jacques Rafin
Ville
27520 Grand Bourgtheroulde
Département
Eure
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Grand Bourgtheroulde

Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Mercredi 22 juillet de 14h à 16h Après-midi jeu de société à la salle des communs au Logis à Grand-Bourgtheroulde

Laissez-vous emporter dans des parties endiablées avec Les Amis du Jeu .
(25 participants maximum gratuit accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr   .

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde 27520 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53  officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde

L’événement Les escapades de l’été Après-midi jeux de société à Grand-Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie

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