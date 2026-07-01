Visite libre du musée, Maison Berger, Grand Bourgtheroulde

Informations pratiques

Visite libre du musée Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison Berger Eure

30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pièces importantes du Musée :

– Le premier modèle commercialisé de Lampe Berger : Lampe « A Universelle », 1905,

– La lampe « R Gallé » 1927 signée Emile Gallé, réalisée en verre multicouche avec décor en relief dégagé à l’acide fluorhydrique et monture en bronze émaillée,

– Ravissantes miniatures de lampe en cristal de baccarat, 1928,

– La célèbre lampe « BN Musée Baccarat » de 1929 en cristal et bronze,

– La lampe « LB Modèle spécial Lalique » en verre pressé moulé, 1928,

– La lampe « LY Sévigné » en émaux cloisonnés de Longwy coloris rare grenat, 1971,

– La lampe EA « Violoncelle » créée par Arman, magnifique sculpture contemporaine en métal brossé, avec flacon en cristal de Baccarat, 2003.

Et bien d’autres modèles à découvrir sur place…

Maison Berger 1342 rue d’Elbeuf, 27520 Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde 27520 Bourgtheroulde-Infreville Eure Normandie 02 32 96 95 48 https://maison-berger.fr/ https://www.instagram.com/maisonbergerparis/# L’expérience sensorielle

Nous souhaitions faire vivre une expérience complète au visiteur et mettre ses sens en éveil par des expériences olfactives, auditives, visuelles, tactiles… Nous souhaitions qu’il soit plus que spectateur de notre histoire, et qu’il puisse vivre une expérience via une dimension ludique.

Labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) depuis 2015, la société bénéficie d’une expertise et d’un savoir-faire unique résultant de 120 ans de recherche en matière de catalyse, breveté et protégé au niveau international. MAISON BERGER PARIS est désormais reconnue pour sa fabrication 100 % Made in France, sa grande variété de lampes et sa collection de 60 fragrances créées par les plus grands maîtres parfumeurs français, et validés par son nez-maison. PARKING PRIVE DEVANT LE MUSEE ACCESSIBLE A LA CLIENTELE

Pièces importantes du Musée :

©MAISON BERGER