Les escapades de l’été Randonnée et jeu de piste à Barneville-sur-Seine Barneville-sur-Seine vendredi 17 juillet 2026.

Barneville-sur-Seine

Les escapades de l’été Randonnée et jeu de piste à Barneville-sur-Seine

2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 17 juillet de 14h à 17h Randonnée et jeu de piste à Barneville-sur-Seine

Prêts à relever des défis ? Au départ du gîte de groupe du Panorama, enfilez vos chaussures de randonnée et partez à l’assaut du chemin des Côtes de Barneville-sur-Seine (4,5km). Résolvez des énigmes, ouvrez des coffres, relevez toutes sortes de défis et le plus important … Trouvez le trésor !

(20 participants maximum à partir de 6 ans gratuit chaussures et vêtements adaptés prévoir de l’eau non accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Randonnée et jeu de piste à Barneville-sur-Seine

L’événement Les escapades de l’été Randonnée et jeu de piste à Barneville-sur-Seine Barneville-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie