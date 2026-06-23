Informations pratiques

Bourg-Achard

Les escapades de l’été Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard

1 Rue des Canadiens Bourg-Achard Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi 14 août de 10h à 11h30 Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard

La visite commencera par un parcours dans les vignes pour être au plus proche des cultures puis vous pourrez voir le laboratoire d’Axelle où se passe la transformation et l’élaboration finale. La visite s’achèvera par une dégustation de vin.

(30 participants maximum tarif 15€ par adulte, gratuit pour les de 18 ans partiellement accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

1 Rue des Canadiens Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard

L’événement Les escapades de l’été Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard Bourg-Achard a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie