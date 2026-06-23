Informations pratiques

Bourg-Achard

Les escapades de l’été Visite d’une brasserie artisanale à Bourg-Achard

255 Rue de Rouen Bourg-Achard Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août de 10h30 à 12h Visite de la Brasserie artisanale la mousse des temps au bar Viking Le Skali à Bourg-Achard

Que vous soyez amateur de bière ou simple curieux, la visite de la Brasserie Le Skali saura vous combler ! Notre brasseur vous contera (presque) tous ses secrets de la réception des céréales, en passant par la fermentation et l’étiquetage des bouteilles.

Une dégustation en fin de visite sera proposée dans un univers médiéval authentique !

(40 participants maximum tarif 10€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

255 Rue de Rouen Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les escapades de l’été Visite d’une brasserie artisanale à Bourg-Achard

L’événement Les escapades de l’été Visite d’une brasserie artisanale à Bourg-Achard Bourg-Achard a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie