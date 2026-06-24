Les escapades de l’été Visite et dégustation Les escargots des fourneaux à Saint-Ouen-du-Tilleul Saint-Ouen-du-Tilleul vendredi 21 août 2026.

Saint-Ouen-du-Tilleul

Les escapades de l’été Visite et dégustation Les escargots des fourneaux à Saint-Ouen-du-Tilleul

8D Rue des Fougères Saint-Ouen-du-Tilleul Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21 août de 9h30 à 11h30 Visite et dégustation à la ferme Les escargots des Fourneaux à Saint-Ouen-du-Tilleul

Visite originale et gourmande ! Venez en famille ou entre amis découvrir l’univers fascinant des petits gastéropodes, du parc d’élevage à l’assiette. Dégustation à la clé pour ravir vos papilles et peinture sur coquille pour les enfants.

(30 adultes maximum tarif 10€ par adulte / 5€ par enfant partiellement accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

8D Rue des Fougères Saint-Ouen-du-Tilleul 27670 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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L’événement Les escapades de l’été Visite et dégustation Les escargots des fourneaux à Saint-Ouen-du-Tilleul Saint-Ouen-du-Tilleul a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie