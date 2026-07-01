Visite guidée : découverte d’un domaine cidricole depuis 3 générations, Domaine des Hauts Vents, Saint-Ouen-du-Tilleul

Informations pratiques

Visite guidée : découverte d’un domaine cidricole depuis 3 générations Samedi 19 septembre, 15h00 Domaine des Hauts Vents Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au coeur du Pays du Roumois, le Domaine des Hauts Vents perpetue depuis 3 générations la production cidricole.

Alain Caboulet vous guidera lors de la visite du domaine des vergers à la production et la distillation et vous pourrez déguster les produits dont ceux médaillés au Concours Agricole de Paris et aux Vinalies Internationales.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Domaine des Hauts Vents 192 impasse des Hauts-Vents, 27670 Saint-Ouen-du-Tilleul Saint-Ouen-du-Tilleul 27670 Eure Normandie 02 35 81 53 77 http://www.leshautsvents.com Au cœur d’un domaine du XVIe et XVIIe s., depuis trois générations la famille Caboulet produit du cidre, pommeau, calvados, confit de cidre, vinaigre et jus de fruits. Ateliers de cidrerie, distillerie et chais de vieillissement. Dégustation des produits médaillés sur Paris. A13 direction Caen sortie maison brulée, suivre Bourgtheroulde puis reprendre direction Elbeuf. Entre Bourgtheroulde et Elbeuf.

Au coeur du Pays du Roumois, le Domaine des Hauts Vents perpetue depuis 3 générations la production cidricole.

©Domainedeshautsvents